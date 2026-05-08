После наезда на пешехода в Риге на асфальте остались красные пятна: позже выяснилась неожиданная деталь

На месте происшествия на асфальте остались красные пятна — оказалось, что это томатный соус из пакета с покупками мужчины, который переходил дорогу и остался незамеченным для водителя микроавтобуса Ford. Водитель, поворачивая с улицы Тилта в Риге направо, обратил внимание на другого пешехода, но утверждает, что ехал медленно, сообщает «Degpunktā».