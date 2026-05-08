После наезда на пешехода в Риге на асфальте остались красные пятна: позже выяснилась неожиданная деталь
Во время поворота водитель микроавтобуса отвлекся на одного пешехода и не заметил другого, который в этот момент начал переходить дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль двигался с относительно небольшой скоростью, однако избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия на асфальте остались красные пятна — оказалось, что это томатный соус из пакета с покупками мужчины, который переходил дорогу и остался незамеченным для водителя микроавтобуса Ford. Водитель, поворачивая с улицы Тилта в Риге направо, обратил внимание на другого пешехода, но утверждает, что ехал медленно, сообщает «Degpunktā».
«Он как бы “сел” на машину, я немного провез его, потом он упал», — говорит водитель.
В этот момент к пострадавшему подошла женщина, которая стала свидетельницей столкновения. Она попыталась помочь мужчине до приезда медиков.
«Ну, выглядит так, что, возможно, ничего страшного не будет. Был такой удар. Человек упал, был в шоке. Я вызвала помощь и подождала, пока она приехала», — рассказала очевидец.
Медики доставили пострадавшего в больницу, однако серьезных травм мужчина не получил.