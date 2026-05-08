Высшие должностные лица Латвии почтили память павших во Второй мировой войне
На Рижском Братском кладбище проходит торжественная церемония возложения цветов в память о жертвах нацизма и Второй мировой войны.
Сегодня, 8 мая, в Риге на Братском кладбище состоялась торжественная церемония возложения цветов. Первые лица государства, министры и представители вооруженных сил почтили память жертв Второй мировой войны и отметили годовщину разгрома нацизма.

В памятном мероприятии приняло участие политическое руководство страны. Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. Цветы в память жертв Второй мировой войны возложили  премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, председатель Сейма Дайгa Миериня.

В торжественной церемонии приняли участие первые лица страны.

Также в церемонии участвовали мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр образования и науки Даце Мелбарде, министр умной администрации и регионального развития Раймондс Чударс, секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс, депутаты парламента и представители посольств других стран.

Латвия чтит память жертв Второй мировой войны.
Главнокомандующий Национальных вооруженных сил генерал-майор Каспарс Пуданс (слева) и министр обороны Андрис Спрудс принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов на Рижском Братском кладбище, отдавая дань памяти жертвам разгрома нацизма и Второй мировой войны.
Главнокомандующий Национальных вооруженных сил генерал-майор Каспарс Пуданс (слева) и министр обороны Андрис Спрудс принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов на Рижском Братском кладбище, отдавая дань памяти жертвам разгрома нацизма и Второй мировой войны.
Цветы возлагают представители посольств разных стран.
Ежегодно 8 мая Латвия вместе со всей Европой отмечает День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Присутствие высшего руководства страны на Братском кладбище подчеркивает преемственность традиции почитания воинов, отдавших жизни в глобальном конфликте, и важность сохранения исторической памяти.

