Высшие должностные лица Латвии почтили память павших во Второй мировой войне
Сегодня, 8 мая, в Риге на Братском кладбище состоялась торжественная церемония возложения цветов. Первые лица государства, министры и представители вооруженных сил почтили память жертв Второй мировой войны и отметили годовщину разгрома нацизма.
В памятном мероприятии приняло участие политическое руководство страны. Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. Цветы в память жертв Второй мировой войны возложили премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, председатель Сейма Дайгa Миериня.
Также в церемонии участвовали мэр Риги Виестурс Клейнбергс, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр образования и науки Даце Мелбарде, министр умной администрации и регионального развития Раймондс Чударс, секретарь Сейма Эдвардс Смилтенс, депутаты парламента и представители посольств других стран.
Ежегодно 8 мая Латвия вместе со всей Европой отмечает День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Присутствие высшего руководства страны на Братском кладбище подчеркивает преемственность традиции почитания воинов, отдавших жизни в глобальном конфликте, и важность сохранения исторической памяти.