Vakardien, 7. maijā Rīgā, Mazajā ģildē ap 400 cilvēku – Latvijas un ārvalstu politiķi, diplomāti, biedrības u.c. Izraēlas draugi – pulcējās, lai svinētu Izraēlas 78. neatkarības gadu.

Празднование Дня независимости Израиля в Риге

В Риге, в Малой гильдии, около 400 человек — латвийские и зарубежные политики, дипломаты, представители организаций и другие друзья Израиля ...

В Латвии

ФОТО: в Риге прошло празднование Дня независимости Израиля с участием иностранных дипломатов и местных политиков

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Риге, в Малой гильдии, около 400 человек — латвийские и зарубежные политики, дипломаты, представители организаций и другие друзья Израиля — собрались, чтобы отметить 78-ю годовщину независимости Израиля.

«Для меня большая честь сегодня находиться здесь и отмечать 78-й День независимости Государства Израиль. 78 лет назад, с Декларацией независимости, Израиль был восстановлен. Этот документ несет в себе как историческое наследие, так и смелое обещание будущему. Сегодня мы отмечаем не только независимость, но и стойкость народа Израиля, инновации и его неустанный дух», — заявила в своей речи посол Израиля в Латвии Сандра Симович.

Она также подчеркнула сложную ситуацию с безопасностью в регионе и необходимость стабильности и сотрудничества, отметив прогресс в региональном взаимодействии и значение Соглашений Авраама. Посол акцентировала внимание на укреплении двусторонних отношений между Израилем и Латвией в сферах дипломатии, инноваций, сельского хозяйства и безопасности, указав на обмен высокоуровневыми визитами как на важный элемент развития сотрудничества.

Мероприятие посетил широкий круг гостей из Латвии и других стран. С речью выступил также министр экономики Латвии Викторс Валайнис.

Темы

ИзраильЛатвия

Другие сейчас читают