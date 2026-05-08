ФОТО: в Риге прошло празднование Дня независимости Израиля с участием иностранных дипломатов и местных политиков

Празднование Дня независимости Израиля в Риге
В Риге, в Малой гильдии, около 400 человек — латвийские и зарубежные политики, дипломаты, представители организаций и другие друзья Израиля — собрались, чтобы отметить 78-ю годовщину независимости Израиля.
«Для меня большая честь сегодня находиться здесь и отмечать 78-й День независимости Государства Израиль. 78 лет назад, с Декларацией независимости, Израиль был восстановлен. Этот документ несет в себе как историческое наследие, так и смелое обещание будущему. Сегодня мы отмечаем не только независимость, но и стойкость народа Израиля, инновации и его неустанный дух», — заявила в своей речи посол Израиля в Латвии Сандра Симович.
Она также подчеркнула сложную ситуацию с безопасностью в регионе и необходимость стабильности и сотрудничества, отметив прогресс в региональном взаимодействии и значение Соглашений Авраама. Посол акцентировала внимание на укреплении двусторонних отношений между Израилем и Латвией в сферах дипломатии, инноваций, сельского хозяйства и безопасности, указав на обмен высокоуровневыми визитами как на важный элемент развития сотрудничества.
Мероприятие посетил широкий круг гостей из Латвии и других стран. С речью выступил также министр экономики Латвии Викторс Валайнис.