Иран придумал для танкеров новые правила прохождения Ормузского пролива

Собирается ли Иран взимать плату за проход через пролив, неясно

Из документа не следует, намерен ли Иран брать плату за проход через Ормузский пролив. Как указывает телеканал, ранее власти в Тегеране видели в этом потенциальный источник дохода, средства от которого можно направить на восстановление страны после бомбардировок со стороны США и Израиля. По информации CNN, сейчас с каждого судна Иран может взимать до двух миллионов долларов.