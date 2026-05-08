Аренда квартир в Риге достигла нового рекорда: средняя цена поднялась почти до 1000 евро без коммунальных
На фоне роста стоимости жизни средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда - 938 евро в месяц, не считая коммунальных платежей, свидетельствует последний отчет компании Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году.
Как показывает отчет, рост средней арендной цены обеспечивают главным образом квартиры в новостройках с очень хорошим расположением и отличным благоустройством помещений, а также в ранее построенных, капитально перестроенных и обновленных домах. В других городах Латвии, где квартир для аренды предлагается значительно меньше, арендные цены не достигают уровня Риги, пишет Latvijas Avīze.
Руководитель отдела аренды жилых помещений компании Arco Real Estate Эдгар Даргис объясняет подорожание аренды в Риге тем, что в прошлом году на рынке аренды все чаще появлялись отремонтированные и благоустроенные квартиры, которые ищущие жилье люди соглашались снимать и за более высокую плату. Как рассказывает представитель компании, наибольшая активность на рынке аренды наблюдалась в прошлом году в марте, апреле и мае, когда местные жители и иностранцы чаще всего искали одно- и двухкомнатные квартиры по цене от 400 до 600 евро в месяц без учета коммунальных платежей.
Наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров по цене от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр, а трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров - от 12 до 18 евро за квадратный метр.