Аренда квартир в Риге достигла нового рекорда: средняя цена поднялась почти до 1000 евро без коммунальных

Наиболее востребованными у арендаторов были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров по цене от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов. В Риге одним из самых востребованных микрорайонов для аренды квартир был и остается Агенскалнс, где в прошлом году в предложении появилось довольно много арендных квартир как в обновленных домах, так и в новостройках. В новых проектах цены аренды двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров колебались от 14 до 20 евро за квадратный метр, а трехкомнатных квартир площадью от 60 до 90 квадратных метров - от 12 до 18 евро за квадратный метр.