Не все так мрачно: в Латвии зафиксировали меньше случаев неплатежеспособности предприятий

В 2025 году по сравнению с 2024 годом число случаев неплатежеспособности в Латвии снизилось на 7,4% - с 430 случаев в 2024 году до 398 случаев в 2025 году. В Литве число случаев неплатежеспособности снизилось даже на 13%. В то же время в Эстонии наблюдалась иная тенденция - там число случаев неплатежеспособности выросло на 1,1%, показывает исследование, проведенное экспертами Coface. Во всех трех странах Балтии в прошлом году самый стремительный рост неплатежеспособности был зарегистрирован в сфере размещения и общественного питания, говорится в исследовании. Эта тенденция указывает на то, что в этой сфере не все предприятия способны приспособиться к реальной ситуации, которую формируют как финансовая осторожность жителей, так и жесткая конкуренция внутри отрасли, особенно в сфере питания, а также растущие расходы на рабочую силу. Кроме того, исследование Coface показывает, что самые масштабные дела о неплатежеспособности в странах Балтии в 2025 году связаны с различными отраслями.