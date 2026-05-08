8 мая 2026 г., 10:10
Спасателей трижды вызывали на один участок: под Даугавпилсом дорогу залило топливом
На Даугавпилсском шоссе спасателям пришлось устранять необычное загрязнение: из движущегося автомобиля топливо вытекало прямо на проезжую часть и растянулось на 23 километра.
За минувшие сутки спасатели получили три вызова в Науенскую волость, где из движущегося автомобиля на проезжую часть вытекало топливо. Загрязнение растянулось на 23 километра. С помощью абсорбента и ручных инструментов дорогу привели в порядок.
Всего за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 42 вызова: 12 — на тушение пожаров, 16 — на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.
За сутки спасателей также вызывали на пожары, где горели сарай и гараж, легковой автомобиль, электрический столб и гнездо аиста, информационный стенд, садовый домик, пепельница, торф, дрова и мусор.