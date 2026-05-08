Латвия участвует в финансировании создания в Брюсселе мемориала в память жертв фашизма, нацизма и коммунизма
Как сообщает депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете, Президиум Европейского парламента большинством голосов депутатов призван принять решение о финансировании создания мемориала жертвам тоталитаризма XX века в Брюсселе. Одновременно о финансовой поддержке мемориала приняли решение несколько стран ЕС, неправительственные организации, а также для проекта привлечено краудфандинговое финансирование.
На пленарной сессии в Страсбурге Европейский парламент вновь подтвердил поддержку мемориала, который должен отражать многообразие исторического опыта. Мемориал планируется создать рядом с Европейским парламентом по проекту «Эхо во времени» (Echo in Time) архитектора Цзвай Со из британского бюро Spheron Architects. На данный момент уже привлечено более 250 тысяч евро, а в софинансировании участвуют все три страны Балтии, а также Чехия и Польша.
Мемориал общеевропейского масштаба, посвященный жертвам тоталитарных режимов XX века — фашизма, нацизма и коммунизма — стал бы мощным посланием о том, что Европа помнит тяжелую историю XX века.
Идея архитектора Цзвай Со состоит в том, чтобы дать голос жертвам коммунистического и других тоталитарных режимов, документально воспроизведя в покрытии площади их письма родственникам.
Создание мемориала в Брюсселе продвигает неправительственная организация Memory and Conscience Platform, которая сотрудничает с Европейским парламентом.