В Латвии
Сегодня 09:06
Днем в Латвии потеплеет до +16 градусов, но у моря будет прохладнее
День в Латвии будет сухим и в основном солнечным, но не совсем летним: местами температура поднимется до +16 градусов, а у побережья Курземе будет заметно прохладнее.
Днем погода будет солнечной и сухой, однако время от времени небо будут закрывать облака. Сохранится слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха повысится до +12…+16 градусов, на побережье Курземского залива будет прохладнее — около +10 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средне-высокого уровня.
В Риге утром облаков будет мало, однако в течение дня их количество увеличится. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, воздух прогреется до +13…+15 градусов.