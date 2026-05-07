Детская больница в Риге столкнулись с наплывом травмированных детей

Во вторник за помощью в Центр неотложной медицины обратились 286 детей — это самый высокий суточный показатель за последние годы. Более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами и переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы, риск которых существенно возрастает, если дети передвигаются на средствах микромобильности без шлема. Особенно тревожно, что травмы головы фиксируются и у детей младше трех лет, для которых даже, казалось бы, незначительное падение может иметь серьезные последствия.