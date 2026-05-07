Детская больница в Риге столкнулись с наплывом травмированных детей
После длинных праздничных выходных Детская больница в Риге столкнулась с тревожной реальностью: в Центр неотложной медицины за сутки обратились 286 детей — это рекордный показатель последних лет.
Во вторник за помощью в Центр неотложной медицины обратились 286 детей — это самый высокий суточный показатель за последние годы. Более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами и переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы, риск которых существенно возрастает, если дети передвигаются на средствах микромобильности без шлема. Особенно тревожно, что травмы головы фиксируются и у детей младше трех лет, для которых даже, казалось бы, незначительное падение может иметь серьезные последствия.
Использование шлема обязательно для детей до 16 лет включительно при езде на велосипеде, а также для детей и подростков до 17 лет включительно при езде на электросамокате. Медики призывают использовать шлемы и и взрослых.
Главный врач Центра неотложной медицины Детской больницы Даце Баркевича подчеркивает:
«Достаточно одного неудачного падения, чтобы травма оставила последствия на всю жизнь, однако шлем — один из самых простых и эффективных способов защитить ребенка. Мы призываем родителей обеспечить детей удобными и подходящими средствами защиты, чтобы передвижение на велосипеде, самокате, роликовых коньках или электросамокате было максимально безопасным».
Помимо травм, полученных при езде на самокатах и велосипедах, в теплое время года частой причиной травм становятся батуты. Чаще всего страдают руки, ноги и голова, однако в отдельных случаях травмы могут быть тяжелыми и иметь долгосрочные последствия.
«Родители должны оценивать возможные риски и заботиться о том, чтобы развлечения были безопасными. Батут должен быть устойчиво установлен и оборудован защитной сеткой — падение с батута чаще всего приводит к наиболее тяжелым травмам, поскольку ребенок падает на твердую поверхность. Одновременно на батуте может находиться только один ребенок, так как несколько прыгающих значительно увеличивают риск столкновений и потери равновесия. Важно помнить и о том, что нельзя залезать под батут, если на нем уже кто-то находится», — напоминает Даце Баркевича.
Детская больница призывает родителей, детей и подростков не воспринимать правила безопасности как формальность, а считать их важнейшим условием сохранения здоровья. Активности на свежем воздухе важны и необходимы для развития ребенка, однако ответственное поведение взрослых, использование защитных средств и постоянный присмотр могут стать решающими, чтобы детская радость не закончилась визитом в больницу.