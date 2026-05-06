В Лиепае в море найден утонувший человек; полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Сегодня утром в Лиепае из моря было извлечено тело утонувшего человека. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Анете Страздиня сообщила порталу liepajniekiem.lv, что около 5:40 спасатели извлекли из воды на пляже Лиепаи тело погибшего. Останки переданы сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва подтвердила этот факт, добавив, что правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Чтобы не мешать ходу расследования, точно зафиксировать следы и установить все обстоятельства трагедии, более подробная информация или комментарии пока не предоставляются.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки VUGD получил в общей сложности 63 вызова: 29 — на тушение пожаров (из них 11 — возгорания сухой травы и два — лесные пожары), 26 — на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.
За этот период пожарные выезжали на происшествия, где горели жилой дом, шины и крыша здания, уличный туалет, садовый домик и деревянный сарай, мусор, тюки сена, электрические провода, деревянный забор и пища на плите.