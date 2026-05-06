Брюссель выдвинул новые требования к популярному в Латвии продукту питания
Министр земледелия Армандс Краузе в письме комиссару ЕС по вопросам здоровья и благополучия животных Оливеру Вархеи призвал Европейскую комиссию не спешить с изменением требований к копченым рыбным продуктам до завершения оценки их безопасности со стороны Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.
Как сообщает Минземледелия, несмотря на то, что Латвии удалось убедить Еврокомиссию сохранить нормы в отношении традиционных копченых продуктов, популярных среди латвийских потребителей, страна не поддерживает изменения в действующей редакции регламента. По мнению латвийской стороны, это создаст значительную финансовую нагрузку на производителей традиционных рыбных продуктов, которые уже адаптировали свою деятельность к действующим требованиям ЕС. Кроме того, изменения усилят неопределенность в отрасли и будут противоречить цели Еврокомиссии по поддержке стабильной экономической деятельности.
Латвия ранее на разных уровнях обсуждений в ЕС уже заявляла, что пересмотр регулирования в отношении традиционно копченых продуктов следует отложить. Оценка еще не завершена, а дополнительный сбор данных по таким продуктам продлится до конца 2028 года. При этом производители уже планируют свою деятельность, исходя из установленного переходного периода, который для переработанной рыбы и рыбной продукции действует до 1 июля 2029 года.
Также Латвия считает неприемлемым, что для традиционно копченых мясных продуктов, содержащих копченую паприку, предусмотрено исключение из применения предельно допустимых уровней полициклических ароматических углеводородов, тогда как аналогичные аргументы в отношении копченых рыбных продуктов не были учтены.
Латвия призывает Еврокомиссию не утверждать новые требования в текущей редакции и продлить переходный период до 1 июля 2029 года. Это позволит производителям адаптироваться к новым условиям в разумные сроки и обеспечит принятие решений на основе полной и достоверной информации.
