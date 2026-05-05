В ЦИК сообщили хорошие новости перед выборами в Сейм
Фото: LETA
На выборах в Сейм жители Латвии, вероятно, смогут голосовать на любом участке.
В Латвии

В ЦИК сообщили хорошие новости перед выборами в Сейм

Отдел новостей

LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассчитывает, что на осенних выборах в Сейм все же удастся использовать электронный регистр избирателей, чтобы жители могли голосовать на любом участке. Голоса при этом будут считать вручную, а результаты ожидаются на следующий день.

В настоящее время значительно улучшились перспективы использования на предстоящих осенью выборах в Сейм нескольких систем информационных технологий, в том числе электронного регистра избирателей, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис.

Он отметил, что ЦИК доверяет трем выбранным государством предприятиям, которым поручено навести порядок в избирательных системах. Однако пока работа не завершена и нельзя утверждать, что все будет на 100% надежно, поэтому ЦИК готова к различным сценариям.

По словам главы ЦИК, хорошая новость заключается в том, что, вероятно, можно будет использовать электронный регистр избирателей, что позволит людям голосовать на любом участке.

Система сканирования для подсчета голосов на выборах использоваться не будет, и голоса будут подсчитываться вручную, а результаты ожидаются на следующий день, сообщил Звиедрис.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития расторгло договор с разработчиком избирательной платформы RIX Technologies. Кабинет министров в конце апреля постановил передать разработку избирательных систем частично или полностью принадлежащим государству предприятиям Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži.

Темы

СеймКабинет министровTETLatvijas valsts mežiЦентральная избирательная комиссияLatvijas mobilais telefonsЦИКВыборы в Сейм 2026

Другие сейчас читают