В ЦИК сообщили хорошие новости перед выборами в Сейм
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассчитывает, что на осенних выборах в Сейм все же удастся использовать электронный регистр избирателей, чтобы жители могли голосовать на любом участке. Голоса при этом будут считать вручную, а результаты ожидаются на следующий день.
В настоящее время значительно улучшились перспективы использования на предстоящих осенью выборах в Сейм нескольких систем информационных технологий, в том числе электронного регистра избирателей, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис.
Он отметил, что ЦИК доверяет трем выбранным государством предприятиям, которым поручено навести порядок в избирательных системах. Однако пока работа не завершена и нельзя утверждать, что все будет на 100% надежно, поэтому ЦИК готова к различным сценариям.
По словам главы ЦИК, хорошая новость заключается в том, что, вероятно, можно будет использовать электронный регистр избирателей, что позволит людям голосовать на любом участке.
Система сканирования для подсчета голосов на выборах использоваться не будет, и голоса будут подсчитываться вручную, а результаты ожидаются на следующий день, сообщил Звиедрис.
Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития расторгло договор с разработчиком избирательной платформы RIX Technologies. Кабинет министров в конце апреля постановил передать разработку избирательных систем частично или полностью принадлежащим государству предприятиям Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži.