Сегодня 08:31
Без дождя и с солнцем: во вторник в Латвии будет достаточно тепло
Во вторник Латвию ждет приятный день: солнца будет много, дождей синоптики не прогнозируют, а воздух в большинстве регионов прогреется до +17…+22 градусов.
В течение дня облачность немного усилится, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, местами на побережье Рижского залива - северный. Температура воздуха составит +17...+22 градуса, на западном побережье Курземе и части побережья Видземе - +11...+14 градусов.
В Риге ожидается преимущественно солнечный день, без осадков. Температура воздуха в столице составит +19 градусов, прохладнее будет у моря.