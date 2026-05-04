Эксперт выдвинул три условия к украинцам, при соблюдении которых они могут остаться в Эстонии
Как относиться к находящимся в Эстонии украинцам? Что они должны делать, чтобы стать достойными членами местного общества? На эту тему высказался в социальной сети эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг.
"На бумаге слово «украинец» используется для обозначения совершенно разных людей. Как государство мы должны разобраться в этом (и мы уже это делаем). В целом, к украинцам следует относиться так же, как к эстонцам, русским и всем остальным. Например, к евреям или арабам", - пишет автор.
"Сейчас в Эстонию прибыло очень много украинцев в качестве военных беженцев, которым на определенный период времени были предоставлены те же льготы, что и эстонцам, на базе сочувствия и доверия. Это основывается на статусе временной защиты. Однако закон однозначно гласит, что все такие льготы подлежат пересмотру. Рано или поздно каждый беженец должен сделать выбор относительно своей будущей жизни, и это может быть не самым приятным с точки зрения судьбы", - отмечает он.
"Как эстонцы мы имеем право выбирать, кому мы помогаем у себя дома. Разве нет? Я хочу и дальше считать некоторых украинцев своими лучшими друзьями, а иные могли бы хоть провалиться сквозь землю. Поэтому мой ночной сон принес мне три правила, которым должен соответствовать каждый украинец, желающий жить в Эстонии. Эти правила частично отличаются от действующих", - сообщает эксперт по коммуникациям.
Вот эти три условия:
- Он поддерживает борьбу Украины за свободу. Украинец в Эстонии, который ничего не сделал для поддержки своей родины в качестве волонтера, вызывает у меня серьезные сомнения.
- Он работает или учится. Я исключаю маленьких детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Если человек, способный работать, не пытается работать, ему в Эстонии не место.
- Он уже знает или изучает эстонский язык. Все украинцы, с которыми я общаюсь в Эстонии, понимают эстонский язык хотя бы в какой-то степени. Точно так же во время посещения Украины я научился понимать украинский язык на элементарном уровне.
"Любой иностранец, приехавший в Эстонию и считающий, что сможет пользоваться русским языком здесь долгие годы, должен немедленно вернуться туда, откуда приехал. И я соглашусь, если бы ко мне другой нацией применялся такой же порядок в ее родной стране", - подводит итог комментатор.