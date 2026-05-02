Австралиец объяснил, почему позволяет пауку размером с его голову жить у себя дома

Стоит отметить, что этот паук, несмотря на свой устрашающий вид, в Австралии не считается особо опасным для человека. Вид Holconia immanis, известный как «полосатый охотник» или «сиднейский охотник», вырабатывает яд, однако крайне редко использует его против людей. При встрече с человеком паук обычно предпочитает убежать, а не нападать. Даже если он укусит, последствия, как правило, легкие — к тому же часто яд вообще не вводится.