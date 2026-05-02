Австралиец объяснил, почему позволяет пауку размером с его голову жить у себя дома
Житель Австралии по имени Джейк Грей рассказал изданию IFLScience, почему позволяет гигантскому пауку-охотнику жить у себя дома. По размерам этот паук почти сравним с человеческой головой.
Джейк отметил, что его дети — сын Джек и дочь Белла — сначала вовсе не были в восторге от нового «члена семьи». Чтобы уменьшить их страх, семья дала пауку имя Шарлотта.
«Впервые мы заметили Шарлотту в 2019 году», — рассказал Джейк, добавив, что с тех пор она значительно выросла. На вопрос о самом ярком воспоминании он ответил, что в 2020 году Шарлотта съела азиатского геккона.
Объясняя, почему семья решила мириться с таким соседством, Джейк сказал: «Мы всегда терпимо относились к паукам-охотникам, потому что у них отличный аппетит, и они уничтожают тараканов. Мы не используем в доме токсичные химикаты для борьбы с вредителями».
Стоит отметить, что этот паук, несмотря на свой устрашающий вид, в Австралии не считается особо опасным для человека. Вид Holconia immanis, известный как «полосатый охотник» или «сиднейский охотник», вырабатывает яд, однако крайне редко использует его против людей. При встрече с человеком паук обычно предпочитает убежать, а не нападать. Даже если он укусит, последствия, как правило, легкие — к тому же часто яд вообще не вводится.
Как отмечает издание, главная проблема, которую могут вызвать такие пауки, — это испуг. Пауки могут достигать длины до 15 сантиметров и отличаются высокой скоростью, поэтому эколог и специалист по паукам Линда С. Райора советует в первую очередь сохранять спокойствие.
«Что делать, если вы заметили паука в машине или в гостиной? Прежде всего, успокойтесь! Он вам не навредит», — говорит Райора.
«Во-вторых, возьмите емкость, поместите туда паука и выпустите его на улицу. Пауки-охотники почти никогда не кусают людей, поскольку полагаются на свою скорость, чтобы избегать более крупных хищников. Даже если укус произойдет, в большинстве случаев яд не будет введен, так как это лишь защитная реакция на угрозу».