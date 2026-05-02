На крупнейший военный полигон в Селии планируют направить новые миллионы
На развитие инфраструктуры Селийского военного полигона в этом году планируют направить еще 6,1 млн евро. Общая стоимость проекта оценивается в 303 млн евро, при этом полигон уже используется для учений, передвижения бронетехники, полетов и испытаний дронов.
Министерство обороны подготовило проект решения правительства, который предусматривает перераспределение 6 172 926 евро из программы «Нераспределенное финансирование для реализации проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Европейского союза и другой иностранной финансовой помощью» в бюджетную подпрограмму Министерства обороны «Инвестиционные проекты НАТО».
Ранее сообщалось, что общие расходы на полигон «Селия» составят 303 млн евро, в том числе строительство военной базы обойдется в 228 млн евро. Проект по делегированию Министерства обороны реализует предприятие Valsts nekustamie īpašumi.
Полигон уже сейчас активно используется: на его территории проходят тактические и инженерно-технические учения, передвижение бронетехники, пролеты воздушных судов и обучение с использованием беспилотников. С июня 2025 года на полигоне также работает центр тестирования дронов, где проводятся местные и международные испытания дронов и средств борьбы с ними.