На крупнейший военный полигон в Селии планируют направить новые миллионы

Полигон уже сейчас активно используется: на его территории проходят тактические и инженерно-технические учения, передвижение бронетехники, пролеты воздушных судов и обучение с использованием беспилотников. С июня 2025 года на полигоне также работает центр тестирования дронов, где проводятся местные и международные испытания дронов и средств борьбы с ними.