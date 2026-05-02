Теплое 1 мая 2026 года в Риге
ФОТО: в Ригу пришло долгожданное тепло - люди заполнили парки, улицы и террасы кафе
1 мая в Латвии наконец случилось то, чего все ждали после холодной и затянутой весны: солнце, почти +20 градусов и ощущение настоящих выходных. В Риге это было видно сразу — люди заполнили парки, террасы кафе, набережные и Старый город, будто город за один день вышел из спячки.
1 мая в Латвии начался сезон прогулок, открытых террас и фотографий на фоне цветущих деревьев. После недель, когда весна больше напоминала обещание, чем реальность, пятница наконец принесла теплую и солнечную погоду.
Местами воздух прогрелся выше +20 градусов, и жители не стали сидеть в выходной день дома. В Риге это было особенно заметно: в парках гуляли семьи с детьми, на дорожках появились велосипедисты и самокатчики, а возле цветущих деревьев люди останавливались, фотографировались и просто стояли на солнце.
Особенно оживленно было в центре. Террасы кафе быстро заполнились, на улицах стало заметно больше людей. Кто-то сидел с кофе, кто-то гулял без цели, кто-то просто грелся на солнце после долгой прохладной весны.
На фоне латвийских флагов, цветущих кустов и первых по-настоящему теплых лучей Рига выглядела празднично даже без отдельного повода. Длинные майские выходные только начались, и у жителей еще есть время использовать эту редкую для начала мая погоду.
Синоптики обещают, что оставшиеся три дня выходных тоже будут теплыми. Поэтому у тех, кто не успел выбраться на прогулку 1 мая, еще есть шанс наверстать — похоже, ближайшие дни в Латвии пройдут в режиме парков, террас и долгих прогулок.