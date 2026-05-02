В Латвии
Сегодня 09:12
Наслаждаемся! Сегодня ожидается по-летнему теплая погода
Суббота порадует по-летнему теплой погодой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на субботу облачность уменьшится, дождя не ожидается. Местами возможен туман, температура воздуха составит +2..+7 градусов.
Днем ожидается солнечная погода со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром. На большей части территории страны воздух прогреется до +18...+23 градусов, только на побережье будет немного прохладнее.
Ночная температура в Риге составит +5...+7 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21... +23 градусов.