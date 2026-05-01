В автомобиле находились шесть человек, в том числе маленькие дети.
Сегодня 21:28
ВИДЕО: в Яунмарупе перевернулся автомобиль с шестью людьми, в том числе детьми
Сегодня в Яунмарупе, на улице Мазцену, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором перевернулся легковой автомобиль, сообщает Sadursme.
По предварительной информации, транспортное средство типа SUV на большой скорости вошло в поворот, потеряло устойчивость и перевернулось. В автомобиле находились шесть человек, в том числе маленькие дети.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.
Согласно первоначальной информации, в аварии пострадала одна из пассажирок. О состоянии здоровья остальных участников более подробной информации пока не предоставлено.
Обстоятельства произошедшего выясняются.