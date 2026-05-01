"Что такое Латвия, какая она и зачем она существует": Ринкевич обратился к жителям в важную дату
Президент Эдгар Ринкевич поздравил жителей Латвии с 106-й годовщиной созыва Сатверсме — Конституционного собрания, которое разработало основной закон страны.
Президент отметил, что первый парламент Латвии тоже был «пестрым как дятел» — и по национальному составу, и по взглядам, «совсем как сегодняшняя Латвия». Тем не менее за два года Конституционному собранию удалось договориться об основном законе государства, который ясно отвечает на три вопроса: что такое Латвия, какая она и зачем она существует.
«Эти ответы соответствовали и тому времени, и современности, и будут актуальны вечно. Историю Латвии должны были и должны будем создавать мы сами, а Сатверсме — это оглавление, которое напоминает, в каком направлении идти. И каждый раз, когда мы чувствуем, что сбились с пути, нужно лишь открыть это оглавление, чтобы вспомнить, что такое Латвия, какая она и зачем она есть и будет. В Латвийской Республике власть принадлежит народу Латвии. Власть — это большая ответственность. И сегодня мы ответственны за то, чтобы праздник был отмечен достойно», — заявил президент.
Сегодня в Латвии отмечают 106-ю годовщину созыва Конституционного собрания.
Сатверсме собралось на первое заседание 1 мая 1920 года. Его задачей была разработка конституции независимой Латвии. Конституционное собрание было избрано по современным и по меркам Западной Европы прогрессивным принципам — демократически, с предоставлением избирательных прав обоим полам, с учетом интересов национальных меньшинств и других свобод.
На выборах в Конституционное собрание 17 и 18 апреля 1920 года проголосовать пришли почти 85% зарегистрированных избирателей. В состав собрания вошли разные политические силы: социал-демократы, латышские гражданские партии, представители национальных меньшинств и другие партии.
Изначально в Конституционное собрание были избраны 150 депутатов от 16 списков. Осенью 1920 года к ним добавились еще два депутата от регионов Северного Видземе, где в апреле выборы не состоялись, поскольку на тот момент эти территории находились под контролем эстонской армии.
Президентом Конституционного собрания стал председатель Народного совета Янис Чаксте. Президент первого избранного народом законодательного органа также выполнял функции главы государства.
Главной задачей Конституционного собрания была разработка конституции. Одновременно оно приняло и ряд других законов. В его повестке были вопросы государственного управления и работы судов, территориального деления Латвии, финансовой и социальной системы, а также многие другие темы.
Конституционное собрание работало более двух с половиной лет и за это время провело 213 заседаний.