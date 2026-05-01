В Прейли спасатели вынесли из горящего дома пожилую хозяйку: соседи до последнего не понимали масштаба беды
В Прейли пожар в частном доме едва не закончился трагедией: внутри задымленного здания находилась пожилая хозяйка, которой около 90 лет. Снаружи соседи почти ничего не заметили — ни сильного дыма, ни видимых разрушений, а в доме, как выяснилось, не было установленного детектора дыма.
Металлическая калитка у частного дома на улице Зиеду, где произошел пожар, осталась открытой. Снаружи разрушений не видно, поскольку огонь бушевал внутри помещений. О том, что у соседки случилась беда, окружающие поняли только тогда, когда пожарные машины перекрыли узкую улицу, сообщает «Degpunktā».
Сосед:
«Не было ни дыма, ничего. Какой-то запах был, но... Пожарные, может, час здесь были, минут 40 что-то делали. Я испугался, главное, чтобы там не было чего-то очень большого, что могло бы распространиться ко мне, но нет. Там пожилая женщина, кажется, живет — ей около 90».
Жители района, по их словам, не были близко знакомы с женщиной, поэтому, даже заметив работу спасателей, не стали выяснять, что именно произошло с соседкой.
Возможно, пожар начался из-за золы, которую высыпали в ведро. Пожилая женщина сама пыталась выбраться из дома, однако у нее не хватило сил, и ей пришлось ждать помощи спасателей.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня: «В коридоре одноэтажного жилого дома горел пол на площади двух квадратных метров. Во время пожара был спасен человек, который пострадал в происшествии и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. В жилище не был установлен детектор дыма».
Точные обстоятельства случившегося будет выяснять Государственная полиция.