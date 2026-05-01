Северные и Балтийские страны выступили с заявлением по поводу Беларуси
Страны Балтии не готовы простить Минск.
Северные и Балтийские страны выступили с заявлением по поводу Беларуси

Отдел новостей

Otkrito.lv

Министры иностранных дел восьмерки Северных и Балтийских стран (NB8) заявили, что отношения с Беларусью не будут пересмотрены, пока Минск поддерживает войну России против Украины и осуществляет гибридные атаки на соседние государства.

«Беларусь остается соучастницей войны России и продолжает внутренние репрессии, а также гибридные операции против соседних государств. Пока это не прекратится, мы не пересмотрим наши отношения. Мы продолжаем поддерживать демократические силы Беларуси», — говорится в заявлении министров.

В заявлении министров также отмечается, что стратегические цели России остаются неизменными, поэтому Кремль по-прежнему представляет собой крупнейшую, прямую и долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности во всех сферах.

Указывается, что страны NB8, «стремясь сократить доходы, питающие военную машину, включая доходы от энергетики», вновь подтверждают свою приверженность сохранению и ужесточению санкций против Москвы.

В документе содержится обещание продолжить борьбу с теневым флотом Кремля и выражается поддержка включению участников войны России против Украины в черные списки Шенгенской зоны.

«Изоляция России на международной арене должна продолжаться, в том числе на спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в заявлении.

В нем выражается поддержка Украине на пути к полной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество, включая членство в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Союзников также призывают на долгосрочной основе реагировать на потребности Киева.

«Украине необходимы надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности», — утверждают министры.

В заявлении министров иностранных дел отмечается, что НАТО остается основой коллективной обороны союзников, а усилия ЕС являются дополняющими, поэтому необходима тесная координация.

