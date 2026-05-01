Сегодня 09:12
Солнце, слабый ветер и до +19 градусов: какой сегодня будет погода в Латвии
В Латвии день пройдет спокойно и по-весеннему тепло: солнце будет сменяться облаками, ветер останется слабым, а воздух местами прогреется до +19 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками. На востоке страны облаков будет больше, там в утренние часы местами ожидается небольшой дождь. Продолжит дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +11…+16 градусов, а местами в западных и центральных районах — до +16…+19 градусов.
В Риге днем ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха в течение дня повысится до +15…+17 градусов.