Журналисты призвали Сейм не спешить с поправками о языках меньшинств в общественных СМИ
Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) призывает Сейм не спешить с поправками к закону об общественных СМИ. По мнению организации, такие изменения нужно готовить открыто — вместе с Советом по общественным электронным СМИ, редакциями LSM, экспертами по медиаправу и журналистскими организациями.
Поводом для поправок стало решение Конституционного суда. Оно требует пересмотреть норму, по которой общественные СМИ обязаны создавать контент на языках меньшинств. Но, как считают в ЛАЖ, это не значит, что депутаты должны в спешке прописывать в законе, когда, на каком языке и какой именно контент может выпускать общественное СМИ.
Похожую позицию занимает и Совет по общественным электронным СМИ. Там также считают, что изменения не должны приниматься поспешно. Закон нужно сформулировать так, чтобы потом не возникало недоразумений и разных трактовок.
Главное опасение ЛАЖ связано с редакционной независимостью. Ассоциация предупреждает: если закон начнет слишком подробно определять, в каких случаях общественный вещатель может делать материалы на языках меньшинств, это будет похоже на вмешательство политиков в работу редакций.
По мнению ЛАЖ, это особенно рискованно сейчас, в условиях информационной войны. Общественным СМИ нужна возможность быстро и профессионально реагировать на ситуацию, учитывать аудиторию и принимать редакционные решения самостоятельно.
В ассоциации подчеркивают: закон должен задавать общие принципы, а не заменять собой редакцию. Общественные СМИ должны работать в интересах латышского языка, общественной сплоченности и национальной безопасности. Но конкретные решения — о темах, языке, формате и аудитории — должны оставаться за профессиональными редакциями и приниматься в рамках общественного заказа.
Отдельный вопрос вызывает формулировка о том, какие языки меньшинств считать «самодостаточными». ЛАЖ отмечает, что в законопроекте неясно, кто и по каким критериям будет это оценивать. Без четкой процедуры такая норма может стать инструментом политического давления на общественные СМИ.
При этом ЛАЖ не выступает против самого пересмотра закона. Ассоциация поддерживает идею убрать обязанность общественных СМИ обязательно производить контент на языках меньшинств. Но, по мнению журналистской организации, закон не должен запрещать такой контент, если он профессионально обоснован и нужен обществу.
Поэтому ЛАЖ считает более разумным подход, при котором эти вопросы решаются через общественный заказ, стратегию развития общественных СМИ и редакционную независимость, а не через слишком подробные указания в законе.