Пока одни отдыхают, другие идут на смену: в Латвии успешно работает другая модель занятости
Пока вы отдыхаете, кто-то собирает заказы и везет товары.
В Латвии

Отдел информации

Otkrito.lv

Пока одни заканчивают рабочий день и планируют отдых, для других работа только начинается. Торговля, логистика и сфера услуг все чаще держатся на вечерних и выходных сменах — той части рынка труда, которую люди редко замечают, но без которой повседневная жизнь быстро дала бы сбой.

Вечера и выходные обычно воспринимаются как время для отдыха. Однако во многих отраслях именно в это время работа продолжается в полном объеме.

От торговли и логистики до различных услуг - значительная часть экономической активности происходит за пределами привычного рабочего времени. Магазины продолжают работать, идут поставки, оказываются услуги, и зачастую мы даже не задумываемся о людях, которые все это обеспечивают.

Эта часть рынка труда не всегда четко отражается в статистике, но играет важную роль в обеспечении повседневных услуг. На практике многие из этих видов работы не укладываются в стандартный дневной график, поэтому и работодателям, и сотрудникам приходится опираться на более гибкие форматы.

«Как мы видим, далеко не вся работа происходит с восьми до пяти. Значительная часть активности приходится на время вне классического рабочего дня, особенно в логистике, торговле и сфере услуг», - отмечает руководитель по работе с клиентами Workis Байба Розентале.

В то же время такие форматы работы отражают более широкие изменения на рынке труда. Для части работников вечерние или выходные смены просто удобнее - это позволяет совмещать работу с учебой, другими обязанностями или получать дополнительный доход.

Для работодателей же такая гибкость часто является не выбором, а необходимостью. Спрос не привязан к фиксированному графику, и компаниям нередко приходится быстро адаптироваться к меняющемуся объему работы, пиковым периодам или конкретным ситуациям.

Данные Workis показывают, что наряду с дневными сменами существуют и вакансии на вечернее и выходное время, что подтверждает - работа не ограничивается стандартным графиком. Наибольшая активность наблюдается в логистике и торговле, в отраслях, где непрерывность процессов особенно важна.

В этом смысле значительная часть рынка труда функционирует вне привычных рамок рабочего времени. Она организована иначе - более гибко и тесно связана с текущим спросом, даже если часто остается незаметной. Наблюдая за тем, как эта часть рынка работает на практике, становится понятно, что рынок труда постепенно развивается за пределами традиционных моделей занятости.

