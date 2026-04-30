ФОТО: McDonald's открыл новый ресторан под Ригой - туда вложили 1,6 млн евро
McDonald's открыл новый ресторан в Крусткалнсе, Кекавской волости. Заведение начало работу в четверг, 30 апреля, рядом с автомагистралью, соединяющей Ригу и Вильнюс.
Новый ресторан находится в Джутас, Крусткалнсе. В компании отмечают, что место выбрано с учетом расположения у одной из важных транспортных магистралей, а также роста жилой застройки в окрестностях.
В ресторане доступны обслуживание на месте, McDrive, McDelivery и McCafé. Заведение рассчитано как на посетителей, которые приезжают на автомобиле, так и на жителей ближайших районов.
В строительство и обустройство ресторана вложено 1,6 млн евро. Площадь здания составляет 410 квадратных метров. Внутри предусмотрено 81 посадочное место, еще 64 места находятся на открытой террасе.
В новом ресторане будут работать 60 сотрудников. После его открытия Premier Restaurants Latvia управляет 15 ресторанами McDonald's в Латвии и 45 ресторанами во всей Балтии.
Исполнительный директор Premier Restaurant Baltics Петре Тинтой отметил, что компания видит потенциал в этом месте из-за роста числа жителей в окрестностях и расположения рядом с автомагистралью.
В интерьере использована концепция CUBE, разработанная дизайнером Стивом Леунгом. По информации компании, она основана на идее разных каналов обслуживания и ориентированности на клиентов.