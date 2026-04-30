Будьте осторожны при поиске мастера! Мужчина выманил у людей 70 000 евро
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, сообщили в прокуратуре.
Обвиняемый в период с января по июль 2025 года совершил семь преступлений, в результате которых у потерпевших были выманены деньги на сумму свыше 70 000 евро.
В пяти случаях он предлагал помощь в проведении ремонтных работ в недвижимости, в одном — ремонт автомобиля, и еще в одном — помощь в покупке квартиры.
Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение и считая обвиняемого надежным партнером, устно договаривались о получении услуги и передавали ему оговоренные суммы наличными.
Жертв своих преступлений обвиняемый находил на различных мероприятиях, в социальных сетях, а также предлагал свои услуги на интернет-платформе Getapro.
Прокуратура призывает жителей быть внимательными и тщательно оценивать возможного поставщика услуг — проверять доступную информацию о компании или человеке, обязательно заключать договор с указанием объема услуг, сроков выполнения и порядка расчетов, а также не вносить крупные авансовые платежи.