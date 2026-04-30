Так выглядит обновленный Hesburger.
ФОТО: первый Hesburger в Риге обновили спустя 20 лет - площадь стала в два раза больше
Крупнейшая в Финляндии и Балтии сеть бургерных ресторанов Hesburger, инвестировав 250 000 евро, в четверг, 30 апреля, после реновации вновь открыла для посетителей ресторан в торговом центре Olimpia — место, где в 2004 году был открыт первый ресторан Hesburger в Латвии.
На реконструкцию компания направила 250 000 евро. Этот ресторан имеет для сети отдельное значение: именно в Olimpia в 2004 году был открыт первый Hesburger в Латвии.
Во время работ помещение обновили и расширили. До реконструкции площадь ресторана составляла около 27 квадратных метров, после перестройки она увеличилась до 57 квадратных метров.
В компании отмечают, что расширение должно упростить обслуживание посетителей и улучшить условия работы сотрудников. В обновленном ресторане будут работать от 20 до 24 человек.
Сейчас в Латвии действует 55 ресторанов Hesburger. В обновленном заведении в Olimpia будет доступен стандартный ассортимент сети.