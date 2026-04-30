Апрель прощается почти зимней погодой: в Латвии утром зафиксировали до -5 градусов
Утро 30 апреля в Латвии оказалось почти зимним: местами в Видземе температура опустилась до -5 градусов, вплотную приблизившись к национальному рекорду холода для этой даты. Днем теплее станет лишь немного — синоптики обещают облачную погоду, дождь, мокрый снег и не выше +9 градусов в Риге.
Согласно информации предприятия Latvijas Valsts ceļi, на шоссе A3 между Стренчи и Валкой температура составила -4,5 градуса, на шоссе A2 у Гаркалне зарегистрировано понижение до -4,4 градуса, а у Инчукалнса и Мелтури - до -5 и -5,7 градуса соответственно.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 5 часов утра температура воздуха составляла от -3,1 градуса в Скривери до +5,2 градуса в Вентспилсе.
Национальный рекорд холода для 30 апреля, который был зарегистрирован в 1978 году в Зосены, составляет -6 градусов.
В четверг днем местами в центральных и восточных регионах страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Небо будет преимущественно облачным, более солнечная погода ожидается местами в Курземе, утром также в Латгале. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами на западе - до +12 градусов.
В Риге ожидается небольшой дождь, а температура воздуха не превысит +9 градусов.