В больницу доставлен первый в этом году грибник с тяжелым отравлением
С началом весеннего сезона сбора грибов в Латвийский центр токсикологии и сепсиса поступил первый пациент с тяжелым отравлением строчками, которые по ошибке были приняты за съедобные грибы.
Грибник съел строчки и столкнулся с серьезными симптомами — рвотой, диареей, поражением печени и почек, а также нарушением сознания. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пациент выжил, однако, как подчеркивают врачи, при задержке помощь могла бы не успеть, и случай мог закончиться летально, сообщает Латвийское телевидение.
Врач-анестезиолог Центра токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис объясняет, что строчки содержат токсичное вещество гиромитрин, вызывающее серьезные проблемы со здоровьем. Эти грибы внешне очень похожи на сморчки и другие съедобные виды, поэтому грибники часто их путают, что приводит к отравлениям.
Строчки считаются ядовитыми, если не подвергнуты правильной обработке. Однако даже при тщательной подготовке — измельчении и многократном отваривании — токсин может сохраняться и продолжать оказывать вредное воздействие на организм.
Несмотря на распространенное мнение, что такие грибы можно употреблять после специальной обработки, специалисты настоятельно не рекомендуют их есть. По словам токсикологов, это может привести к тяжелым последствиям, включая поражение печени и почек, а в отдельных случаях — к смерти.
Медики также напоминают: если возникают сомнения в съедобности гриба, лучше отказаться от его употребления и проконсультироваться со специалистами. Всем, кто собирается в лес, советуют быть особенно внимательными и тщательно отличать съедобные грибы от опасных.