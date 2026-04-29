Сесть в "Пчелу" и уехать в лес: Vivi начала давать поездам природные имена
Чтобы пробудить интерес к отдыху на природе и ежедневно напоминать о разнообразии ценностей леса, Vivi вместе с Latvijas valsts meži запускает инициативу, в рамках которой имена получат все 32 электропоезда.
Сегодня первым четырем поездам присвоены имена — Бите (пчела), Аподзиньш (воробьиный сыч), Приеде (сосна) и Эгле (ель) — и представлена карта мест отдыха Latvijas valsts meži, до которых удобно добираться на поезде. Каждый месяц имена будут получать еще четыре поезда.
Министр сообщения Атис Швинка заявил:
«Эта инициатива — отличный пример сотрудничества государственных капитальных обществ и напоминание о важном: у нас самих есть все необходимое для качественного, здорового и дружественного природе отдыха. Государственные леса, места отдыха, тропы, озера и возможность удобно добраться туда на электропоезде — все это уже здесь, в нашей Латвии. Призываю в выходные выбирать поезд и отправляться в государственные леса — ближе к природе, спокойствию и себе».
«Присвоение поездом названий — распространенная практика как в Европе, так и в мире, однако подходы различаются. Мы хотели, чтобы имена поездов Vivi в повседневной жизни призывали пассажиров ценить и беречь природу — как выбирая экологичный транспорт, электропоезда, так и отправляясь на природу. Проведенный в марте опрос жителей показывает, что сейчас только треть жителей используют поезд, чтобы добраться на природу, поэтому вместе с Latvijas valsts meži мы создали эту инициативу. Уже сейчас мы перевозим 21 миллион пассажиров в год и обеспечиваем пунктуальность 98,4%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Наша цель — чтобы поезд стал естественным выбором не только в повседневной жизни, но и в выходные. Одним поездом — ближе к природе. В свою очередь, Бите — это имя, которое наши пассажиры уже раньше дали желтым электропоездам», — рассказывает председатель правления Vivi Райтис Нешпорс.
Имена для поездов выбирали эксперты Latvijas valsts meži, отобрав названия характерных для Латвии деревьев, птиц, животных и природных даров, которые отражают разнообразие и богатство нашей природы. Это отражают и первые четыре имени поездов.
Пчелы — одни из главных опылителей в природе: на лугах, полях, в садах и также в лесах. Воробьиный сыч в этом году объявлен птицей 2026 года в Латвии. Это самый маленький вид сов в Латвии и одна из самых маленьких сов в Европе. Сосна — вторая по распространенности порода деревьев в Латвии, ее широко используют как в деревообработке, так и при восстановлении лесов. Молодые сосновые насаждения, быстро вырастая, интенсивно связывают углерод, тем самым уменьшая климатические изменения. Ели, в свою очередь, способны выдерживать и приспосабливаться к большой тяжести снега и расти в относительно прохладном климате, что исторически сделало их ценным ресурсом не только Латвии, но и многих северных стран.