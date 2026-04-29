Сесть в "Пчелу" и уехать в лес: Vivi начала давать поездам природные имена

«Присвоение поездом названий — распространенная практика как в Европе, так и в мире, однако подходы различаются. Мы хотели, чтобы имена поездов Vivi в повседневной жизни призывали пассажиров ценить и беречь природу — как выбирая экологичный транспорт, электропоезда, так и отправляясь на природу. Проведенный в марте опрос жителей показывает, что сейчас только треть жителей используют поезд, чтобы добраться на природу, поэтому вместе с Latvijas valsts meži мы создали эту инициативу. Уже сейчас мы перевозим 21 миллион пассажиров в год и обеспечиваем пунктуальность 98,4%, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Наша цель — чтобы поезд стал естественным выбором не только в повседневной жизни, но и в выходные. Одним поездом — ближе к природе. В свою очередь, Бите — это имя, которое наши пассажиры уже раньше дали желтым электропоездам», — рассказывает председатель правления Vivi Райтис Нешпорс.