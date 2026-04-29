В Риге изменится расписание ряда автобусов и троллейбусов: какие маршруты затронут
С 9 мая в расписания движения нескольких рижских автобусных и троллейбусных маршрутов по выходным дням, а с 11 мая — по рабочим дням будут внесены небольшие изменения. Количество рейсов на маршрутах не изменится.
Автобусные маршруты, где будут изменения:
- В рабочие дни — на маршрутах автобусов №12, 13, 29, 36 и 54.
- В выходные дни — на маршрутах автобусов №7, 8, 23, 25, 26, 29, 44, 50, 54 и 55.
На некоторых маршрутах изменения коснутся всех рейсов, кроме первых и последних, а на других — только отдельных рейсов или конкретных периодов дня. Пассажиров призывают перед поездкой ознакомиться с актуальным расписанием на сайте и в мобильном приложении Rīgas satiksme. В приложении также можно следить за движением транспорта в реальном времени.
Троллейбусные маршруты, где ожидаются изменения:
- В рабочие дни — на маршрутах №11, 18, 23 и 35.
- В выходные дни — на маршрутах №18, 23 и 35.
Изменения в движении троллейбусов не повлияют на время отправления от конечных остановок — оно останется прежним. Будут уточнены только времена движения между остановками.
Изменения введены для того, чтобы согласовать возможности пересадки между рейсами разных маршрутов, обеспечить более точное выполнение расписаний, а также сбалансировать рабочее время и режим отдыха водителей общественного транспорта.