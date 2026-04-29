В Латвии
Сегодня 09:01
Температура воздуха в среду сохранится ниже +10 градусов
В среду в Латвии температура воздуха не поднимется выше +6..+10 градусов, прогнозируют синоптики.
День будет преимущественно облачным, на побережье солнечнее. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер.
В Риге облаков станет меньше и выглянет солнце, погода сохранится сухой. Слабый северный, северо-западный ветер станет умеренным, температура воздуха составит +7 градусов.