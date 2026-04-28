В рижском дворе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину
Двигаясь на крупногабаритном транспортном средстве, даже если оно оснащено камерой заднего вида, можно не увидеть, что происходит позади машины. Во вторник в Пурвциемсе пожилая женщина попала под колеса автомобиля, который приехал во двор многоквартирного дома для вывоза мусора. К сожалению, в результате наезда пенсионерка погибла.
За грузовым автомобилем был виден синий мешок, которым была накрыта пожилая женщина. Она оказалась под тяжелой машиной, двигавшейся задним ходом, и погибла. За происходящим под окнами наблюдали жители дома на улице Стирну, 22, сообщает «Degpunktā».
«Я только увидела, когда подъехала скорая. Посмотрела в окно и закрыла. Страшная картина», — рассказала местная жительница.
«Я услышала шум, когда они остановились. Подумала, что у них что-то сломалось. Посмотрела в окно — они там как будто что-то делали. Я не видела, что там лежит человек. Просто смотрела: они там чем-то занимаются. Позже еще посмотрела — подумала, может, у них что-то выпало из мусора», — рассказала другая жительница улицы Стирну.
Даже если транспорт оснащен новейшими системами безопасности, это не освобождает водителя от обязанности убедиться, что на пути движения нет человека, которому там быть не должно, напоминает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис. «Индустриальные работы, например вывоз мусора, все же связаны с определенным риском — узкие въезды, сложности с доступом для крупного грузового транспорта. Поэтому, конечно, могут происходить подобные несчастные случаи. Особенно, как в этом случае, с пожилыми людьми, у которых слух и восприятие могут быть несколько хуже. Поэтому при выполнении таких работ нужно быть особенно внимательными. Это касается не только городского транспорта, но и любого транспорта, в том числе легковых автомобилей, когда мы маневрируем во дворе, особенно при движении задним ходом. Нужно помнить, что во дворе могут находиться дети, пожилые люди и животные», — подчеркнул Ирбитис.
В компании Eco Baltia vide пояснили, что автомобили оснащены звуковым сигналом, предупреждающим окружающих о приближении транспортного средства. Водитель рассказал, что не заметил женщину, поскольку она находилась в слепой зоне. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в сотрудничестве с полицией.