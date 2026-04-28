В рижском дворе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину

Даже если транспорт оснащен новейшими системами безопасности, это не освобождает водителя от обязанности убедиться, что на пути движения нет человека, которому там быть не должно, напоминает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис. «Индустриальные работы, например вывоз мусора, все же связаны с определенным риском — узкие въезды, сложности с доступом для крупного грузового транспорта. Поэтому, конечно, могут происходить подобные несчастные случаи. Особенно, как в этом случае, с пожилыми людьми, у которых слух и восприятие могут быть несколько хуже. Поэтому при выполнении таких работ нужно быть особенно внимательными. Это касается не только городского транспорта, но и любого транспорта, в том числе легковых автомобилей, когда мы маневрируем во дворе, особенно при движении задним ходом. Нужно помнить, что во дворе могут находиться дети, пожилые люди и животные», — подчеркнул Ирбитис.