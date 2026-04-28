Массовый убийца Брейвик снова сменил имя: теперь он "самый обычный норвежец"
Норвежский террорист Андерс Брейвик, который в июле 2011 года убил 77 человек, по-прежнему известен именно под этим именем. Однако с 2017 года он уже трижды официально менял имя и фамилию.
47-летний норвежский террорист, от рук которого 21 июля 2011 года погибли 77 человек, до сих пор в основном известен под фамилией Брейвик.
В 2012 году он был приговорен к 21 году тюремного заключения — это максимальный срок в Норвегии. Однако в законодательстве есть положение, согласно которому срок может быть продлен, если человек по-прежнему считается опасным для общества, и это может происходить неоднократно. Благодаря либеральному законодательству Норвегии он уже несколько раз подавал прошения о досрочном освобождении, однако все они были отклонены.
При рождении его звали Андерс Беринг Брейвик, однако в середине 2017 года он изменил имя на Фьётольф Хансен. Его адвокат Эйстейн Стурвик отказался подробно комментировать причины выбора этого редкого имени и очень распространенной фамилии.
«Он упомянул мне несколько соображений, но я не хочу говорить, каких именно», — пояснил Стурвик.
В марте 2025 года, почти спустя восемь лет, стало известно, что он снова официально сменил имя. Его новое имя оказалось длиннее предыдущих и, вероятно, требовало больше времени для запоминания: Фар Скальдигриммр Раускьольдр ав Норрики. Отмечалось, что новое имя, вероятно, было вдохновлено персонажами фэнтези и древнескандинавским языком.
27 апреля 2026 года издания Aftenposten и Iltalehti сообщили, что террорист в третий раз сменил имя. Новое имя не только проще, но и представляет собой самое распространенное в Норвегии сочетание имени и фамилии для мужчин: Ян Йохансен.
Сообщение появилось всего через несколько дней после публикации Aftenposten о том, что массовый убийца вновь пытается добиться досрочного освобождения из тюрьмы.