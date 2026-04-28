Вид, который почти исчез: в Рижском зоопарке родился особенный детеныш
В семье Рижского зоопарка появился еще один маленький, но очень особенный обитатель — родился детеныш викуньи.
Викунья — самый маленький представитель семейства верблюдовых. В дикой природе эти животные обитают в высокогорных районах Южной Америки — главным образом в Перу, а также в Аргентине, Боливии и Чили. Хотя сегодня популяция викуний считается стабильной, еще в прошлом веке вид находился на грани исчезновения: в 1965 году в дикой природе оставалось всего около 6000 животных.
Главной причиной была их чрезвычайно ценная шерсть, которая и сегодня считается одной из самых тонких в мире. В отличие от современного промышленного подхода, во времена инков викуний ловили, стригли и отпускали на волю. Позже эту практику сменили массовые охоты, почти уничтожившие вид. Лишь благодаря целенаправленным мерам по охране удалось восстановить популяцию.
Сегодня в дикой природе насчитывается уже около 350 000 викуний. Рижский зоопарк является участником Европейской программы по сохранению исчезающих видов (EEP), а это означает, что каждое рождение — часть более широкой, международно координируемой работы по обеспечению будущего вида. Таким образом, появление детеныша викуньи — важное событие не только для Рижского зоопарка, но и для всего сообщества европейских зоопарков.
Детеныш рождается весом всего 4–6 килограммов и уже примерно через 15 минут после рождения способен встать на ноги и следовать за матерью — в дикой природе это вопрос выживания.
Зоопарк приглашает всех прийти и познакомиться с новым детенышем викуньи лично, а также увидеть одну из самых успешных историй восстановления вида в мире.