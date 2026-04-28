Пока Эстония и Литва наращивают занятость, Латвия продолжает бороться с вечными проблемами

С 2009 года страны Балтии заметно повысили уровень занятости. В Эстонии в прошлом году работали 82% людей в возрасте от 20 до 64 лет, в Литве - 80%, в Латвии - 78%. При этом и в Литве, и, особенно, в Эстонии уровень занятости выше, чем в Латвии. Это в значительной степени определяется структурными и региональными различиями. Экономист банка SEB Дайнис Гашпуийтис поясняет, что в Эстонии более своевременно и последовательно проводились структурные реформы, развивалось цифровое государственное управление и более гибкий рынок труда, что способствует предпринимательской активности и созданию новых рабочих мест. В результате в Эстонии выше экономическая активность населения трудоспособного возраста, особенно среди женщин и людей старшего возраста. В Литве занятость поддерживалась более сильной промышленной отраслью и более целенаправленной региональной политикой, в результате чего разрыв между столицей и регионами менее выражен. В то же время в Латвии рост занятости долгое время сдерживается более выраженным региональным неравенством, более низкой включенностью в рынок труда и сравнительно более слабой продуктивностью вне Риги, пишет Diena.