Латвийцам пообещали до +25 градусов в начале мая, но по ночам возможны заморозки

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первый день мая будет довольно солнечно, более облачная погода прогнозируется в восточной части Латвии, где местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами в Курземе и Земгале столбики термометров могут достичь +20 градусов, а на побережье местами температура будет колебаться у отметки +10 градусов.