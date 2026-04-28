Мартиньш Ритиньш ушел, но его дело продолжат: в Латвии появится новая гастрономическая премия
В Латвии появится ежегодная премия имени Мартиньша Ритиньша — одного из самых известных шеф-поваров страны, который сделал гастрономию частью культурных традиций. Новое общество намерено не только хранить память о нем, но и выводить на первый план людей, благодаря которым латвийская кухня становится профессией, репутацией и наследием.
Учреждено общество "Ежегодная премия Мартиньша Ритиньша за выдающиеся достижения", свидетельствует информация Firmas.lv. Общество зарегистрировано в Регистре предприятий в понедельник, 27 апреля, но учреждено оно было 8 апреля этого года.
Цель общества - почтить память мастера латвийского поварского искусства Ритиньша различными мероприятиями, способствовать пониманию обществом специфики работы в латвийской сфере гостеприимства.
Общество будет знакомить Латвию с самыми выдающимися представителями профессии повара и других работников сферы гостеприимства, рассказывая об их вкладе и повышая престиж отраслевых профессий, а также работать над повышением престижа латвийского гастрономического искусства и еды как неотделимой культурной ценности Латвии.
Целью общества также является просвещение населения Латвии в вопросах основных принципов добросовестной, чистой, качественной и сезонной кулинарии - от крестьянского хозяйства до стола, а также сохранение гастрономического наследия Латвии.
В правление общества входят бывшая руководительница общества Slow Food Straupe и автор книги "Поваренная книга для Мартиньша. Люди, которые меня встретили" Астрида Розите, член правления AJ Power Holding Эвита Бинде; владелец "Дома поваров" в Лигатне, которому присуждена зеленая звезда международного гастрономического гида Michelin Guide, или награда за устойчивое развитие, и совладелец "Ресторана трех поваров" Эрик Дрейбантс; сомелье Раймонд Томсон и основная владелица и председатель правления Gemoss Иева Трейя.
Как сообщалось, известный шеф-повар Ритиньш скончался в феврале 2022 года в возрасте 73 лет.
Мартиньш Ритиньш родился 19 октября 1949 года в Великобритании. В 1971 году он окончил Вестминстерский техникум. Часть жизни провел в Канаде, а с 1993 года жил в Латвии.
С 1976 по 1992 год Ритиньш работал в гостиничной сети Grand Metropolitan Hotels в Великобритании, с 1984 по 1992 год был владельцем компании Martins Catering Ltd в Торонто (Канада), а с 1994 года - директором и шеф-поваром рижского ресторана Vincents. После 23 лет работы в ресторане Vincents шеф-повар покинул его в 2017 году. Ресторан Vincents был закрыт в августе 2023 года.