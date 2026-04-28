В Латвии
Сегодня 09:01
Во вторник продолжает дуть холодный северный ветер
Во вторник в Латвии скорость северного, северо-западного ветра в порывах достигнет 13-18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Солнце временами будут закрывать облака, более густая облачность ожидается в восточной части страны. Местами пройдут кратковременный дождь, снег и град. Максимальная температура воздуха составит +6...+9 градусов.
В Риге ожидается преимущественно сухой и солнечный день, с порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов.