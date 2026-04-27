Дочь Лаврова и лоббист "культурного сотрудничества" Швыдкой попали в черный список Латвии
Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц трех граждан России - Михаила Швыдкого, Анастасию Карнееву и Екатерину Винокурову, свидетельствует информация, опубликованная министром в X.
Запрет на въезд в Латвию установлен на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции, которая предусматривает, что если иностранец является нежелательным для Латвии лицом (persona non grata), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел.
Согласно общедоступной информации, все трое включенных в список нежелательных лиц связаны с представительством России на Венецианской биеннале.
В частности, Швыдкой является представителем президента России по международному культурному сотрудничеству и был одним из главных лоббистов участия России в биеннале. Карнеева - главный организатор российского павильона, а Винокурова, дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, является соучредителем компании-официального оператора российского павильона на Венецианской биеннале.
Как сообщалось, Россия, проконсультировавшись с фондом биеннале, объявила, что в этом году снова примет участие в выставке современного искусства в Венеции и заполнит свой павильон работами местных художников. Украина и многие политики стран-членов Европейского союза протестуют против такого поворота событий.
Участие России в выставке, которая начнется 9 мая, стало бы первым с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
На двух предыдущих биеннале российский павильон не использовался. В 2022 году в знак протеста против нападения России на соседнюю страну художники, планировавшие выставить свои работы в российском павильоне, в короткие сроки отозвали свое участие, а в 2024 году Москва передала свое здание Боливии.
Европейская комиссия осудила решение о возвращении России на биеннале. Она направила организаторам биеннале письмо о том, что лишает биеннале европейского гранта в размере 2 млн евро.