В Латвии
Сегодня 18:02
Солнце обманет: во вторник в Латвии сохранится холод и порывистый ветер
Во вторник в Латвии сохранится порывистый ветер и низкая температура воздуха, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая и переменная облачность, местами будут кратковременные осадки — дождь, снег и град.
Ночью ветер стихнет, только на побережье порывы северо-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -2…+1 градус, на побережье — до +4 градусов.
Днем порывы северного, северо-западного ветра достигнут 13–18 метров в секунду, температура воздуха повысится до +6…+9 градусов.
В Риге во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью северо-западный ветер будет дуть порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха составит +3 градуса. Днем ветер усилится до 18 метров в секунду, а температура будет всего +7 градусов.