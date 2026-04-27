Кронбергс: "Дезинформация часто нацелена именно на регионы: нас пытаются поссорить, расколоть"

Сегодня отмечается День Латгальского конгресса, учрежденный в честь Латгальского конгресса латышей, который состоялся 27 апреля 1917 года, и принятых им решений, ставших важным шагом на пути к созданию единого и независимого Латвийского государства в 1918 году.