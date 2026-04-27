Кронбергс: "Дезинформация часто нацелена именно на регионы: нас пытаются поссорить, расколоть"
В День Латгальского конгресса в Резекне говорили не только об истории, но и о сегодняшней безопасности восточной границы. В Госканцелярии подчеркнули: Латгале — не окраина, а часть основы, без которой Латвия немыслима.
Без Латгале немыслима Латвия, заявил сегодня в Резекне на выездном заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров (Совета меморандума) директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.
Он отметил, что Латвия - это не только Рига или государственные учреждения.
"Латвию создают семьи, общины, волости и города в Курземе, Земгале, Видземе и Латгале", - сказал Кронбергс.
Сегодня отмечается День Латгальского конгресса, учрежденный в честь Латгальского конгресса латышей, который состоялся 27 апреля 1917 года, и принятых им решений, ставших важным шагом на пути к созданию единого и независимого Латвийского государства в 1918 году.
Центральным вопросом повестки дня выездного заседания Совета меморандума была безопасность на восточной границе. В связи с этим Кронбергс особо подчеркнул и безопасность информационного пространства, отметив, что наибольшей угрозой являются не различные мнения, а недоверие.
"Дезинформация часто нацелена именно на регионы: нас пытаются поссорить, расколоть. Но наша сила в способности этого не допустить", - заявил Кронбергс.
В Совет меморандума входят представители Госканцелярии, шести министерств, бюро премьер-министра и восьми неправительственных организаций.
Меморандум о сотрудничестве между НПО и Кабмином был подписан более 20 лет назад. Его цель - укрепление гражданского диалога, усиление сотрудничества между государством и неправительственными организациями. На данный момент меморандум подписали уже 577 организаций.