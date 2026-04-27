Стало известно, что могло случиться с работницей Восточной больницы, погибшей на рабочем месте
В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) расследуют гибель сотрудницы на рабочем месте.
Представитель больницы Илга Намниеце сообщила агентству LETA, что сегодня на рабочем месте был найден мертвым один из сотрудников RAKUS.
На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Ссылаясь на Общий регламент по защите данных и право вовлеченных лиц, а также членов их семей на частную жизнь, больница не предоставляет дополнительную информацию о произошедшем.
В Государственной полиции сообщили, что сегодня получили вызов в больницу в связи с возможным несчастным случаем, в котором погибла сотрудница больницы.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это привело к смерти человека. Обстоятельства произошедшего еще расследуются.
Государственная инспекция труда также получила информацию о несчастном случае и начала расследование. В инспекции отмечают, что сейчас еще рано говорить о возможных нарушениях, которые могли привести к несчастному случаю: в ходе расследования необходимо выяснить все обстоятельства, и только после этого инспекция сможет делать выводы.
Как выяснило Латвийское телевидение, сотрудницу RAKUS зажало дверями в отделении радиологии, где, предположительно, не сработали системы безопасности.