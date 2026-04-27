В Риге зафиксирован строительный бум: за год сдано в эксплуатацию зданий почти на полмиллиарда евро
В 2025 году строительная активность в Рига достигла самого высокого уровня за последние годы. Согласно данным Строительной информационной системы, в прошлом году в столице в эксплуатацию было сдано 813 зданий, а их общая стоимость реализации составила 441,6 млн евро.
Количество введенных в эксплуатацию зданий в последние годы постепенно увеличивалось: если в 2022 году было сдано 468 зданий, то в 2025 году их число выросло до 813. В предыдущие годы преобладали работы по обновлению и реконструкции зданий, тогда как в прошлом году на первый план вышло строительство новых объектов.
В то же время увеличилось и число сносов зданий — в 2025 году было снесено 89 объектов, что является самым высоким показателем за последние четыре года.
В 2025 году в Риге было построено 366 новых зданий общей стоимостью 226,9 млн евро, 358 зданий были обновлены, реставрированы или реконструированы (на сумму 90,7 млн евро), а 89 зданий снесены с инвестициями в размере 124 млн евро.
Согласно данным Строительной информационной системы, в период с 2022 по 2025 год на административной территории Риги в эксплуатацию было введено в общей сложности 2513 зданий: 1113 новых, 1158 реконструированных, обновленных или отреставрированных, а также снесено 242 здания.
