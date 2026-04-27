В Латвии предъявили обвинение Виктору Гущину: дело связано с публикациями для российского пропагандистского ресурса
В Латвии к суду готовят дело против Виктора Гущина — давнего активиста российской «политики соотечественников». Его обвиняют в нарушении санкций ЕС из-за публикаций для заблокированного в Латвии российского пропагандистского ресурса.
В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что 14 апреля было предъявлено обвинение лицу, в отношении которого Служба государственной безопасности (СГБ) 7 апреля инициировала уголовное преследование за нарушение санкций ЕС путем предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.
Человек по-прежнему находится под арестом. В ближайшее время дело будет передано в суд.
Как сообщалось ранее, в публикациях Виктора Гущина содержались прославляющие Россию тезисы, в том числе интерпретация оккупации Латвии и других событий Второй мировой войны в соответствии с интересами России, ранее сообщала Служба государственной безопасности (СГБ).
Доступ к этому российскому пропагандистскому ресурсу на территории Латвии заблокирован по рекомендации СГБ.
Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, но ни разу не был избран. Он работал преподавателем и издавал книги по истории и различные публикации с выгодными Кремлю и дискредитирующими Латвию тезисами, например, о том, что в Латвии якобы возрождается нацизм. Он продолжал эту деятельность, а также посещал организованные Россией мероприятия и после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ранее сообщало Латвийское телевидение.