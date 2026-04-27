За 6 м³ - более 30 евро: в курортном латвийском городе повышают тарифы на водоснабжение
О росте тарифов в Юрмале сообщает компания Jūrmalas ūdens. Платить больше придется уже с 1-го июня.
Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы на услуги водного хозяйства Jūrmalas ūdens. С 1 июня 2026 года тариф на услуги водоснабжения в Юрмале составит 1,82 евро за кубометр без НДС, тариф на канализацию — 2,39 евро за кубометр без НДС, а общий тариф на услуги водного хозяйства — 4,21 евро за кубометр без НДС.
Проект тарифов был рассмотрен и утвержден регулятором после проверки обоснованности включенных в него затрат и их соответствия оказанию услуг водного хозяйства.
Как изменятся счета жителей Юрмалы? Если месячное потребление составляет 3 м³, то счет увеличится на 1,63 евро (было 13,65 евро - стало 15,28 евро). Если 6 м³ - то счет будет больше на 3,26 евро (было 27,30 евро - стало 30,56 евро). При потреблении в 10 м³ счет подрастет на 5,44 евро (было 45,50 евро - стало 50,94 евро).
Расчеты выполнены с учетом НДС и касаются только платы за водоснабжение и канализацию, без учета других услуг по управлению домом или расчетов.
"Изменение тарифов необходимо для своевременного обновления устаревающей инфраструктуры, снижения риска аварий и обеспечения бесперебойного водоснабжения в городе, где содержание сетей из-за географических особенностей и структуры застройки сложнее, чем в более компактных самоуправлениях. В случае Юрмалы важную роль играет также наличие нескольких пунктов добычи и подготовки воды в разных частях города, что повышает надежность системы, но одновременно требует более высоких затрат на ее содержание", - поясняет Jūrmalas ūdens.