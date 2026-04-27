В Бауске уже шестой день ищут 83-летнюю Бригиту. Родные сообщают подробности произошедшего
В Бауске уже шестой день ищут без вести пропавшую 83-летнюю Бригиту Бракмане. Внучка пропавшей Санта поделилась дополнительной информацией в социальных сетях.
«Мы по-прежнему ищем нашу любимую бабушку Бригиту Бракмане!» — написала Санта в Facebook. «Она вышла из дома в Бауске, на улице Дарза, 21 апреля около 15:00. Была одета в красную ветровку, черные брюки и кроссовки».
«В последний раз ее видели у садовых участков на улице Земеню около 17:00. Если у вас есть какая-либо информация о ее местонахождении или передвижениях, пожалуйста, сообщите мне лично [...] по телефону 26726764!»
«Понимаем, что многие бабушки и дедушки не пользуются соцсетями, но если у ваших родственников есть садовые участки, пожалуйста, спросите, не видели ли они ее. Также обращаемся к молодежи — на видео видно, что там проходили молодые люди, возможно, они что-то заметили», — пишет Санта, призывая в это эмоционально тяжелое время не распространять негативные конспирологические теории. «Это вообще не помогает и очень больно слышать», — добавляет она.
Как уже сообщалось, Государственная полиция Латвии разыскивает родившуюся в 1943 году Бригиту Бракмане, которая пропала 21 апреля. Приметы: рост 166 см, хрупкого телосложения, короткие седые волосы. Была одета в красно-черную ветровку на молнии, черные тканевые брюки, черные спортивные ботинки, при себе имела черную сумку. Полиция призывает всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении женщины, звонить по номеру 112.