Не только плохие новости: что происходит с экспортом Латвии на фоне мировых кризисов

Первые два месяца года оказались не самыми успешными для латвийского экспорта. Общий объем экспортируемых из Латвии товаров сократился на 5,8% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составил 3,13 млрд евро. В феврале ситуация улучшилась, о чем свидетельствует меньшее снижение по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года: объемы сократились всего на 1,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Хорошая новость в том, что экспорт растет в большинстве товарных групп, описанных статистиками. А именно, из 10 ведущих товарных групп семь увеличили объем, а три сократили. Одна из этих трех связана с минеральным топливом, что, по сути, представляет собой реэкспорт энергетических ресурсов. Главная плохая новость связана со снижением продаж древесины за рубеж. Экспорт этой продукции за год сократился на 8,3%. Экспорт лесной продукции в некотором смысле является лакмусовой бумажкой для оценки здоровья мировой экономики. Продажи этой продукции в значительной степени связаны со строительством и производством автомобилей. Иными словами, с секторами, которые требуют инвестиций, готовности компаний и населения инвестировать в долгосрочные закупки. Если такой готовности нет, это нерадостно ни для мира в целом, ни для Латвии. При этом довольно положительны данные машиностроительного сектора. Продажи второй по величине группы продукции - электрооборудования - за рубеж выросли на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года.